المدينة المنورة.. مؤتمر "الابتكار والتجديد في المكتبات" الاثنين المقبل

ينظمه مجمع الملك عبدالعزيز.. يستعرض التطبيقات التقنية والإبداعية

تنطلق الاثنين المقبل، بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، فعاليات وجلسات العمل العلمية للمؤتمر الدولي "الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات"، والذي ينظمه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، بالتعاون مع الجامعة الإسلامية، خلال ثلاثة أيام، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله -.

وقال الأمين العام المكلف للمجمع، الدكتور حسن بن عواد السريحي، إنه يشارك في 16 جلسة يشهدها المؤتمر أكثر من 75 متحدثًا وخبيرًا من دول: "باكستان، سنغافورة، الكاميرون، الإمارات، البحرين، عمان، لبنان، الأردن، مصر، السودان، الجزائر، المغرب، تونس"، بالإضافة إلى أساتذة وباحثين متخصصين من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف أنهم يستعرضون من خلال البحوث وأوراق العمل ستة محاور رئيسية تشتمل على: محور تقنيات ما بعد 2018 والتحول في المكتبات، ومحور تأثير الابتكار على الإدارة والهيكلة في المكتبات، ومحور الابتكار ودوره في تعزيز الميزة التنافسية للمكتبات، ومحور البرامج والخدمات المبتكرة في المكتبات لمقابلة حاجات المجتمع، ومحور الحلول الابتكارية للمشكلات والتحديات التي تواجه المكتبات، ومحور المكتبة والمجتمع: العلاقة والحاجات المتطورة.

وأشار إلى أنه ستعقد أربع جلسات رئيسية حوارية لكبار المتخصصين في المخطوط والتراث والآثار، كما سيقام معرض مصاحب يشارك فيه عدد من المؤسسات والهيئات المتخصصة في مجال المكتبات والثقافة والتراث.

وأوضح الدكتور حسن السريحي، أن المؤتمر الذي يدشن به المجمع أنشطته وبرنامجه الثقافية، يحظى بمتابعة مباشرة من أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس الأمناء لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث وجه بتهيئة جميع السبل لإنجاح المؤتمر، والمقام برعاية عدد من المؤسسات الوطنية كصندوق الاستثمارات العامة والخطوط الجوية العربية السعودية وشركة رؤى المدينة، لافتًا إلى أن التسجيل في المؤتمر ما زال متاحًا عن طريق الرابط المخصص للتسجيل على البوابة الإلكترونية: https://cutt.us/HCfHi.