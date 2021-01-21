خرج ولم يعد وفُقد في بريدة.. أسرة سعودية تناشد البحث عن والدهم الستيني

كان قد اختفى صباح اليوم عقب وصولهم من الرياض.. و"عون" تدخل على الخط

ناشدت أسرة سعودية مساعدتها في البحث عن والدهم المسن البالغ من العمر 67 سنة والذي خرج منذ صباح اليوم الخميس في بريدة، وذلك عقب وصولهم من الرياض إلى بريدة حي الروضة، ولم يعد حتى الآن.

ومن جهتها تلقت #جمعية_عون_للبحث_والانقاذ بلاغاً عن المفقود #علي_الفضل والذي فُقد صباح اليوم في #حي_الروضة #بريدة.



ودعت الأسرة قُراء "سبق"، أو كل من يشاهد والدهم إلى إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو الاتصال على رقم التواصل 0562857069.