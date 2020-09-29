كورونا في فلسطين: تسجيل 420 إصابة جديدة و827 حالة شفاء

نسبة التعافي ارتفعت إلى 80.3% و41 مريضاً في غرف العناية

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و827 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 80.3%، مشيرة إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي.