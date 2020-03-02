أستراليا تُصادر 400 كيلوغرام من المخدرات بقيمة 300 مليون دولار

مُخَبّأة بمستودع في سيدني.. مصدرها جنوب شرق آسيا

أعلنت قوة حماية الحدود الأسترالية في بيان مشترك مع شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، عن مصادرة 400 كيلوغرام من مخدر الميثامفيتامين، أو ما يُعرف باسم "مخدر الآيس"، كانت مُخَبّأة بمستودع في مدينة سيدني.

وقال البيان: إن المخدرات تصل قيمتها السوقية إلى 300 مليون دولار أسترالي ومصدرها جنوب شرق آسيا، وتم تخبئتها بمستودع في جنوب غرب سيدني الشهر الماضي بعد تهريبها لداخل البلاد.