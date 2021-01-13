فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة بـ"كورونا" و362 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بتونس بلغ 164,936 والوفيات 5,343 شخصًا

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ 24 الماضية 19,753 إصابة جديدة و 362 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأشارت الصحة الفرنسية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 2,806,590 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 68,802.

كما سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و59 حالة وفاة.

وأوضحت الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 164,936 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5,343.