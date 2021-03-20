"القويحص" يدعو العاملين بالقطاع البلدي والعمرة والحج بسرعة أخذ لقاح كورونا

دعا أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، الجمعة، جميع العاملين في القطاع البلدي والمنشآت والمحلات التجارية والمشاركين في أعمال العمرة والحج بمكة المكرمة سرعة أخذ تطعيم فيروس كورونا المستجد.