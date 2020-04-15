النمسا تعلن استئناف تدريبات الأندية استعداداً لاستكمال الدوري

إجراء اختبارات "كورونا" على اللاعبين قبل 48 ساعة من كل مباراة

أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، أنه بوسع فرق كرة القدم المحترفة استئناف التدريبات للاستعداد لاستكمال الموسم الجاري، الذي سيقام دون حضور مشجعين بسبب جائحة فيروس "كورونا".

ووفق "رويترز"، قالت الحكومة: عند استئناف الدوري فإن رابطة المسابقة ستكون مسؤولة عن إجراء اختبارات فيروس "كورونا" على اللاعبين قبل 48 ساعة من بدء كل مباراة.

وأصبحت النمسا واحدة من الدول الأوروبية التي تخفف إجراءات العزل العام، المفروضة لاحتواء انتشار الفيروس، وسمحت لآلاف المتاجر باستئناف نشاطها من جديد، أمس الثلاثاء.

وقال نائب المستشار النمساوي ووزير الرياضة فيرنر كوغلر، اليوم الأربعاء، إنه يمكن للأندية المحترفة استئناف التدريبات ابتداءً من يوم الاثنين.

وأضاف: يجب أن تبدأ التدريبات بتقسيم التشكيلة إلى مجموعات صغيرة من ستة لاعبين على أن يبقى اللاعبون الستة في المجموعة ذاتها، وهي نفس الإرشادات في ألمانيا حيث بدأت الفرق المران منذ أيام.

ولم يوضح "كوغلر" موعداً لاستئناف الدوري الذي توقف منذ الثامن من مارس الماضي، لكنه قال: نحن كحكومة اتحادية نريد أن يصبح ذلك ممكناً، لا نريد أن نقف حائلاً.

وتكهنت وسائل إعلام محلية بإمكانية استئناف النشاط في مايو.

وأضاف "كوغلر" أن اختبارات فيروس "كورونا" ستجرى على كل اللاعبين وأفراد الجهاز الفني تحت إشراف رابطة الدوري.