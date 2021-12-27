أمير حائل يوّحد إقامة مزادات الإبل في مدينة تربة

التوجيه تضمن عدم الطرح في أي محافظة أو مدينة أخرى

وجّه أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، بتوحيد مزادات الإبل بالمنطقة في مدينة تربة ٢٠٠ كلم شمال حائل، وعدم طرح أي مزاد آخر في المحافظات أو المدن بالمنطقة.

ووجّه أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي تعميمًا إلى رؤساء البلديات التابعة لأمانة منطقة حائل، بالاطلاع وتوجيه المختصين لديهم بالالتزام بمضمون تعميمه.

وتضمن التعميم ضرورة التنسيق مع وكيل الأمين للاستثمار المساعد فيما يتعلق بهذا الخصوص.