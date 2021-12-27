أمير حائل يوّحد إقامة مزادات الإبل في مدينة تربة

التوجيه تضمن عدم الطرح في أي محافظة أو مدينة أخرى

وجّه أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، بتوحيد مزادات الإبل بالمنطقة في مدينة تربة ٢٠٠ كلم شمال حائل، وعدم طرح أي مزاد آخر في المحافظات أو المدن بالمنطقة.

ووجّه أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي تعميمًا إلى رؤساء البلديات التابعة لأمانة منطقة حائل، بالاطلاع وتوجيه المختصين لديهم بالالتزام بمضمون تعميمه.
وتضمن التعميم ضرورة التنسيق مع وكيل الأمين للاستثمار المساعد فيما يتعلق بهذا الخصوص.

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27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443 02:22 PM

التوجيه تضمن عدم الطرح في أي محافظة أو مدينة أخرى

أمير حائل يوّحد إقامة مزادات الإبل في مدينة تربة

خالد السليمي

حائل

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وجّه أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، بتوحيد مزادات الإبل بالمنطقة في مدينة تربة ٢٠٠ كلم شمال حائل، وعدم طرح أي مزاد آخر في المحافظات أو المدن بالمنطقة.

ووجّه أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي تعميمًا إلى رؤساء البلديات التابعة لأمانة منطقة حائل، بالاطلاع وتوجيه المختصين لديهم بالالتزام بمضمون تعميمه.
وتضمن التعميم ضرورة التنسيق مع وكيل الأمين للاستثمار المساعد فيما يتعلق بهذا الخصوص.

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