"الأرصاد": سماء صحوة إلى غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

تكوُّن الضباب على سواحل البحر الأحمر وأجزاءٍ من المنطقة الشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة، كما يستمر التوقُّع بتكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ تتحوّل خلال الليل إلى جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية تتحوّل شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.