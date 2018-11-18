وكيل إمارة الرياض يستقبل أمين المنطقة وقيادات "علم"

لمناقشة تطبيق رؤية المملكة 2030

استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي وعدداً من قيادات علم .

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدة موضوعات تتعلق بتطبيق رؤية المملكة 2030 في الإمارة، بمتابعة وتوجيه أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز