جدة.. ترخيص أول سيارة تقدم الخدمات للحيوانات الأليفة المنزلية

الوزارة أصدرت نظامًا يتيح للمستثمرين الراغبين في امتلاكها

أصدر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ترخيص أول عربة متنقلة بالمنطقة متخصصة بالعناية والرعاية للحيوانات الأليفة المنزلية، وللحاجة الماسة ونظرًا لتزايد أعداد مالكي الحيوانات الأليفة.

وأصدرت الوزارة نظامًا، يتيح للمستثمرين الراغبين في امتلاك عربة متنقلة تقوم بتقديم خدمات العناية والرعاية لملاك وهواة تربية الحيوانات الأليفة، من (نظافة واستحمام وقص شعر وقص أظافر) يُطلق عليها (قرومنق)، وتقوم تلك العربة بالتنقل والوصول إلى المستفيد مالك الحيوانات الأليفة إلى مواقعهم ومنازلهم، وتقديم الخدمات لهم وتسهل عليهم معاناتهم الدائمة في البحث أو خروج الحيوان من المنزل، وأيضًا تحافظ على صحة الحيوان من عدم الاختلاط بحيوانات أخرى، وذلك لتفادي انتشار الأمراض الجلدية والصحية وحفاظًا على صحة مربي مالكيها.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد جار الله الغامدي، أن الوزارة دائمًا تتطلع لاحتياجات ومتطلبات المنطقة، وتقديم الخدمات لمالكي ومقتني الحيوانات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بمشروعات المجتمع التي تسهل عليهم أي معاناة، وتذليل العوائق المترتبة عليها.

وأضاف: أن "تلك العربة هي أحد الأفكار والخدمات التي تتطلع الوزارة لدعمها، وخصوصًا عند مزاولة العمل من قِبل أيادٍ سعودية شابة قادرة على تقديم أفضل الخدمات الصحية والرفق بالحيوان".

من جانب آخر قال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة عادل بن مطلق الشيخ، إن "الأنشطة التي لها تعامل مباشر بالحيوانات، يتطلب على الأشخاص والمهنيين الحصول على ترخيص مسبق ويكون إصدار التراخيص بعد اجتياز الاختبار الخاص بالمزاولة".