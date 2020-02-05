أجواء دافئة خلال عطلة نهاية الأسبوع في مناطق عدة

الرياض تسجل 30 درجة مئوية

تندفع نحو الأجزاء الجنوبية والوسطى والشرقية من المملكة، نهاية الأسبوع؛ كُتلة هوائية دافئة يومي الجمعة والسبت، تعمل على رفع درجات الحرارة بشكل لافت، وتسود أجواء دافئة بشكل عام.



ووفقًا لـ"طقس العرب": يُتوقع أن يطال تأثير الكُتلة الباردة كلًّا من الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، وتشمل جازان وعسير والباحة، ووادي الدواسر، كما تمتد نحو الأجزاء الوسطى من المملكة لتشمل العاصمة الرياض، وعموم الأجزاء الشرقية من المملكة.



وتكون درجات العظمى بحدود الـ30 درجة مئوية في العاصمة الرياض، يومي الجمعة والسبت، وتسيطر أجواء دافئة بوجه عام خلال العطلة نهاية الأسبوع بمشيئة الله، فيما يُتوقع اندفاع لكتلة هوائية شديدة البرودة نحو المنطقة مطلع الأسبوع القادم.