"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتتواصل حتى الساعة 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينتَي نجران والخرخير، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443 08:58 AM

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتتواصل حتى الساعة 6 مساءً

"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينتَي نجران والخرخير، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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