"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتتواصل حتى الساعة 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياحٍ نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينتَي نجران والخرخير، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.