أمانة جدة تعلن الخطة الزمنية والتنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية

اشتملت على اسم الحي والمساحة الإجمالية وتاريخ إشعار السكان

أعلنت أمانة محافظة جدة الخطة الزمنية والتنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة.

واشتملت الخطة على اسم الحي، والمساحة الإجمالية، وتاريخ إشعار السكان، وتاريخ فصل الخدمات، وتاريخ البدء في الإزالة، وتاريخ الانتهاء من أعمال الإزالة لكل حي، وتاريخ رفع الأنقاض.

أمانة محافظة جدة

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14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443 03:28 PM

اشتملت على اسم الحي والمساحة الإجمالية وتاريخ إشعار السكان

أمانة جدة تعلن الخطة الزمنية والتنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية

عبدالله الراجحي

جدة

3 4,306

أعلنت أمانة محافظة جدة الخطة الزمنية والتنفيذية لإزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة.

واشتملت الخطة على اسم الحي، والمساحة الإجمالية، وتاريخ إشعار السكان، وتاريخ فصل الخدمات، وتاريخ البدء في الإزالة، وتاريخ الانتهاء من أعمال الإزالة لكل حي، وتاريخ رفع الأنقاض.

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