تبوك.. تحديد موعد سحب قرعة الأراضي السكنية الممنوحة غداً

قالت الأمانة تستمر لمدة يومين وذلك بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري

حدّدت أمانة منطقة تبوك موعد عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية والأوامر السامية، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعاً سكنية بمنطقة تبوك، التي سبق أن أعلنتها الأمانة في وقتٍ سابق وذكرت أمانة المنطقة خلالها أنه ستُحدد آلية سحب القرعة فيما بعد.

وأكّدت الأمانة أنه سيُعلن سحب القرعة غداً الأربعاء في الساعة التاسعة صباحاً، وتستمر لمدة يومين، وذلك بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك.

ودعت الأمانة جميع المواطنين إلى الالتزام بالحضور الشخصي للمستفيد أو مَن ينوب عنه بموجب وكالة شرعية، أما مَن تعذر حضورهم فستقوم اللجنة بسحب القرعة عنهم.

وأوضحت الأمانة أن عملية السحب ستكون حضورياً ويتم استخدام التقنية بالقرعة وفق آلية تضمن العدالة في توزيع الأراضي على المستفيدين، بحيث يتم اتخاذ أدق الإجراءات الاحترازية في الموقع.

وللاطلاع على أسماء الممنوحين بالأمر السامي يُرجى زيارة الروابط التالية، كما أضافت الأمانة أن قائمة الأسماء ستحدث بشكل تلقائي إلى نهاية اليوم الثلاثاء:

https://filebin.net/og7ihc1usrcu5o9l/1.pdf?t=mg2s2fgy

أو الرابط: https://filebin.net/80mfojz5lkcqb37y/2.pdf?t=ris4s6bt