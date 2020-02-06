"الصحة" تعلن عن توفر ألف وظيفة في طب الأسنان

للسعوديين والتقديم من خلال بوابة التوظيف بالوزارة

أعلنت وزارة الصحة عن توفر ألف وظيفة في تخصص طب الأسنان.

وقال الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "الصحة" تعلن عن توفر (١٠٠٠) وظيفة في تخصص (طب الأسنان) ابتداءً من يوم الأحد 15/ 6/ 1441هـ للسعوديين فقط ولمدة أسبوعين، والتقديم من خلال بوابة التوظيف بالوزارة عبر الرابط التالي: http://s.moh.gov.sa/jobs