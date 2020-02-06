"الصحة" تعلن عن توفر ألف وظيفة في طب الأسنان

للسعوديين والتقديم من خلال بوابة التوظيف بالوزارة

أعلنت وزارة الصحة عن توفر ألف وظيفة في تخصص طب الأسنان.

وقال الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "الصحة" تعلن عن توفر (١٠٠٠) وظيفة في تخصص (طب الأسنان) ابتداءً من يوم الأحد 15/ 6/ 1441هـ للسعوديين فقط ولمدة أسبوعين، والتقديم من خلال بوابة التوظيف بالوزارة عبر الرابط التالي: http://s.moh.gov.sa/jobs

وزارة الصحة طب الأسنان

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06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441 02:28 PM

للسعوديين والتقديم من خلال بوابة التوظيف بالوزارة

"الصحة" تعلن عن توفر ألف وظيفة في طب الأسنان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة عن توفر ألف وظيفة في تخصص طب الأسنان.

وقال الوزارة عبر حسابها في "تويتر": "الصحة" تعلن عن توفر (١٠٠٠) وظيفة في تخصص (طب الأسنان) ابتداءً من يوم الأحد 15/ 6/ 1441هـ للسعوديين فقط ولمدة أسبوعين، والتقديم من خلال بوابة التوظيف بالوزارة عبر الرابط التالي: http://s.moh.gov.sa/jobs

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وزارة الصحة طب الأسنان

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