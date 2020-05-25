الهند تسجل 6977 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الحصيلة الإجمالية لحالات الوفيات بلغت 4021 حالة

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 6977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين 138845 حالة.


وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن ذلك بعد تسجيل 154 حالة وفاة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 57721 حالة.

الهند فيروس كورونا الجديد

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25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 12:48 PM

الحصيلة الإجمالية لحالات الوفيات بلغت 4021 حالة

الهند تسجل 6977 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 6977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين 138845 حالة.


وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن ذلك بعد تسجيل 154 حالة وفاة جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء 57721 حالة.

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