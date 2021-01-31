الدنمارك تفوز على السويد وتتوج بمونديال اليد

للمرة الثانية على التوالي

توج منتخب الدنمارك بكأس العالم لكرة اليد بعد تغلبه على نظيره السويدي بنتيجة 26 - 24، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم، على الصالة المغطاة بملعب القاهرة الدولي، في نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حاليًا.
وبهذا الفوز، حصد منتخب الدنمارك اللقب للمرة الثانية على التوالي ضد السويد الذي لم يستطع تحقيق اللقب الخامس والغائب منذ 22 عامًا.

1

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442 10:42 PM

للمرة الثانية على التوالي

الدنمارك تفوز على السويد وتتوج بمونديال اليد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القاهرة

0 997

توج منتخب الدنمارك بكأس العالم لكرة اليد بعد تغلبه على نظيره السويدي بنتيجة 26 - 24، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم، على الصالة المغطاة بملعب القاهرة الدولي، في نهائي البطولة التي تستضيفها مصر حاليًا.
وبهذا الفوز، حصد منتخب الدنمارك اللقب للمرة الثانية على التوالي ضد السويد الذي لم يستطع تحقيق اللقب الخامس والغائب منذ 22 عامًا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021