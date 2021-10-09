تفاعلًا مع "سبق".. أمانة مكة: "المنهول" المكشوف في "شرائع المجاهدين" لا يتبع خدمات السيول

أكدت إحالة البلاغ للشركة المختصة للتعامل معه

تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع "سبق" بعد ساعات من نشر تقرير بعنوان (مكة.. حفرة "منهول" بحي "شرائع المجاهدين" تثير مخاوف من إحداث أضرار في الأرواح والممتلكات).

وأوضح "رعد الشريف" المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة لـ"سـبق"، أن "فِرَق الصيانة بالسيول باشروا الموقع، وبعد الكشف على الحفرة اتضح أنها غير تابعة لخدمات السيول بالأمانة؛ بل تابعة لإحدى شركات الخدمات، وتم وضع وسائل سلامة حول الحفرة وإحالة البلاغ للجهة المختصة بالشركة للتعامل مع الموقع وإكمال اللازم وإنهاء الملاحظة ورفع خطرها على مرتادي الطريق".

ونشرت "سبق" تقريرًا حول تربص حفرة "منهول" بالعابرين؛ إذ تتوسط أحد الطرق الداخلية بحي شرائع المجاهدين، وتكمن الخطورة في عرض المنهول المفتوح الذي يبلغ مترين، وعمق أكثر من متر، وسط مطالبات بصيانة الموقع قبل وقوع أضرار في الأرواح والممتلكات.