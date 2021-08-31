هبة عابد: كأس العرب للسيدات نجحت في دمج التجربة التحكيمية الإفريقية مع الآسيوية

تتولى إدارة لجنة حكام البطولة

تتولى هبة عابد، الحكمة الدولية والمقيمة الدولية والآسيوية، إدارة لجنة حكام بطولة كأس العرب للسيدات، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة حتى السادس من شهر سبتمبر المقبل.

وتتولى "عابد" الإشراف على كافة الشؤون التحكيمية الخاصة بالبطولة، خاصة وأنها تملك خبرة دولية كبيرة مكنتها من الإشراف على العديد من البطولات والمباريات المهمة، وهي محاضرة ومقيمة دولية وآسيوية ومحاضرة دولية لحكام كرة القدم بالاتحاد الدولي منذ عام 2017 حتى الآن، ومحاضرة آسيوية لحكام كرة القدم (ضمن نخبة المحاضرين) منذ عام 2016 وحتى الآن، وحكمة دولية متقاعدة عام 2015 وعضو في لجنة الحكام في كرة القدم الأردنية بين عامي 2016 و2018 ومسؤولة الحكمات بالأردن في 2017 و2018.

تقول هبة عن مشاركتها في بطولة كأس العرب للسيدات: "أنا سعيدة بتولي مهمة رئيسة لجنة الحكام لبطولة كأس العرب، خاصة بعد عودة هذه البطولة مجدداً حيث إن أبرز ما يميزها أنها جمعت حكمات آسيا مع حكمات إفريقيا، وهذا أمر مهم إذ إن التجربة والاحتكاك مهم جداً بين القارتين بوجود حكمات يحملن خبرة دولية مميزة سيساعد احتكاكها مع الحكمات الأخريات في التعرف على العديد من التجارب المختلفة".

وتمتلك هبة عابد مسيرة طويلة في مجال التحكيم، حيث شاركت بورشة خبراء التحكيم في آسيا لتحليل الحالات التحكيمية واستخلاص المعلومات عام 2018 في ماليزيا، كما شاركت بدورة إعداد المواد التعليمية للحكام بالاتحاد الآسيوي عام 2017 في ماليزيا، وفي دورة محاضري النخبة في الاتحاد الآسيوي بماليزيا بين عامي 2016 و2020، وكذلك في دورة الماستر فوتوره للمحاضرين الدوليين عام 2017 بالبرتغال و2018 و2019 في قطر، وفي دورة VAR للاتحاد الدولي عام 2021 .