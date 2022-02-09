عسير.. القبض على مقيمَيْن بحوزتهما 78 كلجم من نبات القات المخدر

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق، ضبطت 78 كيلو جراماً من نبات القات المخدر داخل مركبة يقودها مقيم، يرافقه آخر، كلاهما من الجنسية الهندية.

وأفاد بأنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.