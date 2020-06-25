7555 مشاركًا في المؤتمر الإلكتروني "القطاع غير الربحي" بمعهد الإدارة العامة

ناقش واقع القطاع غير الربحي ومعايير الحوكمة

نظم معهد الإدارة العامة، ضمن مبادرته تنمية إدارية مستمرة، المؤتمر الإلكتروني "القطاع غير الربحي.. الواقع والتطلعات المستقبلية" عبر منصة "إثرائي" للتدريب عن بعد، وقدم المؤتمر عبدالله بن راشد الخالدي عضو مجلس الشورى.

تناول المؤتمر مدخلًا للمنظمات غير الربحية وخلفية تاريخية عن العمل الخيري في المجتمع السعودي، كما تناول واقع القطاع غير الربحي واستعرض الأنظمة التي تمكن هذا القطاع ومعايير الحوكمة في القطاع غير الربحي.

وشهد المؤتمر مشاركة فاعلة من الباحثين والمختصين والمهتمين بالقطاع غير الربحي، حيث شارك بالتسجيل والحضور في المؤتمر7555 مشاركًا.