"كشافة تعليم مكة" تحتفي "بالصاعدي" بمناسبة ترقيته للمرتبة السابعة

احتفى القادة الكشفيون بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، بالقائد الكشفي مهدي بن سليم الصاعدي، بمناسبة ترقيته للمرتبة السابعة.



جاء ذلك في حفل بإحدى القاعات الخاصة، بحضور الزملاء والأصحاب.



من جهته ذكر مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم مكة، نبيل بن بكر طيب، أن "مهدي" من خيرة الزملاء أدباً وخلقاً وتعاملاً، سائلاً الله له التوفيق في مستقبل حياته.



يذكر أن "الصاعدي" يعتبر من الكوادر المؤهلة والجيدة في النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة، وأحد القادة الكشفيين المتطوعين بخدمة المصلين والمعتمرين في بيت الله الحرام.



وعبر "الصاعدي" عن شكره وتقديره لزملائه بالنشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة، على هذه اللفتة الكريمة وغير المستغربة.