4 أشياء تجعل زيارة "كورال بلوم" تجربة لا تُنسَى.. تعرَّف عليها

ستوفر خيارات واسعة لعشاق الطبيعة في السعودية والعالم

من المنتظر أن توفر تصاميم "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية لمشروع البحر الأحمر خيارات متنوعة لعشاق الطبيعة في السعودية وجميع أنحاء العالم في أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعًا في العالم، وذلك على شواطئ البحر الأحمر الساحرة.

المشروع الذي يتم تطويره على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية يضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من "90" جزيرة بكرًا، ستحتوي جزيرته الرئيسية "شريرة" على عدد من المزايا التي تجعل من تجربتك استثنائية لا تُنسَى.

1- مستلهمة من وحي الطبيعة

تُستوحى تصاميم كورال بلوم من الشُّعب المرجانية المزدهرة والفريدة من نوعها، والموجودة في بحيرة الوجه؛ لتخلق وجهة سياحية مميزة، تضع المملكة العربية السعودية على خارطة السياحة العالمية.

وتضمن التصاميم تجربة غامرة، تتيح للزوار الشعور بالانسجام مع البيئة الطبيعية، والاستمتاع بتجربة فاخرة فريدة من نوعها، والغوص في خفايا وكنوز منطقة البحر الأحمر، وما تحتويه من معالم طبيعية فريدة.

2-مساحات أكثر رحابة

تغطي الرؤية التصميمية للمنتجعات والفنادق الأحد عشر المقرر إنشاؤها في الجزيرة تصميمًا يواكب تطلعات المسافرين بعد جائحة "كوفيد–19"، بما في ذلك توفير مساحات أوسع وأرحب، والاندماج أكثر في المشهد الطبيعي؛ لتتماهى هذه الفنادق مع الكثبان الرملية المحيطة؛ الأمر الذي يعزز سطوة الجمال الطبيعي للجزيرة.

وتستجيب تصاميم المنتجعات والفنادق كذلك للمستجدات العالمية وتغيُّر متطلبات المسافرين خلال العام المنصرم؛ فلا تتضمن أي ممرات داخلية على سبيل المثال؛ وذلك في ضوء تنامي الطلب على المساحات الرحبة والمنعزلة بعد تفشي جائحة "كوفيد-19".

3- التنوُّع البيولوجي

تركز تصاميم جزيرة شريرة على حماية وتعزيز التنوُّع البيولوجي للمنطقة؛ إذ سيتم المحافظة على أشجار المانغروف والموائل الأخرى؛ لتشكل خطوط دفاع طبيعية ضد عوامل الانجراف والتعرية.

وسيتم إلى جانب ذلك تطوير موائل جديدة من خلال الحدائق المنسقة لتحسين الحالة الطبيعية للجزيرة.

ويتضمن التصميم كذلك إنشاء شواطئ جديدة على الجزيرة الشبيهة بالدولفين، إضافة إلى بحيرة جديدة أيضًا.

وتساهم هذه التحسينات في رفع مستوى أرض الجزيرة؛ لتوفر بذلك حاجزًا للوقاية من خطر ارتفاع مستوى سطح البحر.

والأهم من ذلك أن هذه التغييرات ستحافظ على معالم الجزيرة أو تحسنها دون أن تلحق الأذى بالموائل والشطآن الطبيعية.

4- صديقة للبيئة

تتميز تصاميم "كورال بلوم" بكونها صديقة للبيئة، تراعي الموائل الطبيعية في الجزيرة، وتهدف إلى تعزيز البيئة الطبيعية والحياة الفطرية الموجودة بما يتماشى مع التزام الشركة بتحقيق نسبة حفظ بيئي، تصل إلى 30 % بحلول عام 2040م.

وتطور الشركة أكبر نظام لتخزين البطاريات في العالم؛ ما يسمح بتشغيل الموقع بأكمله بالطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة. ويشمل ذلك إنشاء محطات تبريد مناطق مركزية لضمان راحة الضيوف على امتداد أنحاء الوجهة.

كما ستُستخدم مواد بناء خفيفة، وذات كتل حرارية منخفضة، ومصنعة خارج موقع المشروع، في أعمال البناء والتشييد؛ لتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، وتأثيرًا أقل على البيئة.

ويستند المخطط العام لمشروع البحر الأحمر إلى تخطيط مساحي بحري موسع، ويضمن عدم المساس بـ 75 % من جزر الوجهة.

وتعد شريرة واحدة من 22 جزيرة فقط، تم اختيارها بعناية لعمليات التطوير.