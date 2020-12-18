"الصحة": تسجيل أكثر من 300 ألف شخص في المملكة للحصول على لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة اليوم الجمعة أن أكثر من 300 ألف شخص في المملكة سجلوا للحصول على لقاح #كورونا حتى الآن.
ونصحت الصحة في بيانها اليوم، الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.
أكدت وزارة الصحة اليوم الجمعة أن أكثر من 300 ألف شخص في المملكة سجلوا للحصول على لقاح #كورونا حتى الآن.
ونصحت الصحة في بيانها اليوم، الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.