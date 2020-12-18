"الصحة": تسجيل أكثر من 300 ألف شخص في المملكة للحصول على لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة اليوم الجمعة أن أكثر من 300 ألف شخص في المملكة سجلوا للحصول على لقاح #كورونا حتى الآن.

ونصحت الصحة في بيانها اليوم، الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.