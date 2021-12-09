الجامعة العربية توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد لتعزيز التعاون

في إطار حرص الجانبين على تفعيل دور الشباب العربي

وقَّعت جامعة الدول العربية، أمس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية؛ بهدف تعزيز العمل المشترك بين الجانبين لإيجاد حلول ومبادرات إبداعية للمشاكل الإنسانية التي تواجه المجتمعات العربية.

وقع المذكرة نيابة عن الجامعة العربية الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، وعن مؤسسة الأمير محمد بن فهد، الدكتور عبدالرحمن بن سعيد الدوسري.

وأفادت الجامعة العربية في بيان لها عقب توقيع المذكرة بمقر الأمانة العامة للجامعة، بأن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص الجانبين على تفعيل دور الشباب العربي من خلال تنسيق العمل والتعاون بين الحكومات العربية والمنظمات العربية والدولية المتخصصة والمجالس الوزارية المتخصصة؛ لتأهيل كوادر عربية قادرة على مجابهة التحديات المعاصرة.

وتأتي المذكرة استمرارًا لتعاون الجامعة العربية مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية المستدامة وجهود الجامعة في هذا الصدد التي توّجت بإصدار وثيقة العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني، وهي الوثيقة التي تم اعتمادها من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بهدف تعزيز قدرات المجتمع المدني ومشاركته الفاعلة مع الحكومات في أهداف التنمية المستدامة 2030.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار التعاون المثمر بين جامعة الدول العربية وبين مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية في المجالات الاجتماعية، خاصة في مجال دعم الشباب، وتثمينًا لجهود المؤسسة في إيجاد حلول ومبادرات إبداعية للمشاكل الإنسانية التي تواجه مجتمعاتنا العربية من خلال صياغة مشاريع تنموية تستهدف فهم طبيعة هذه المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها.