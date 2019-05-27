"الطياري" مديرًا عامًا لديوان المراقبة بمكة

أصدر رئيس ديوان المراقبة العامة، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، قرارًا بتكليف عبدالله بن حبيب الطياري، مديرًا عامًا لديوان المراقبة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

وأعرب "الطياري"، عن شكره لرئيس ديوان المراقبة على هذه الثقة، داعيًا الله أن يعينه على حمل الأمانة، ويكون على قدر المسؤولية، قائلاً إن ديوان المراقبة العامة شهد خلال السنوات الثلاث الأخيرة تطورًا في المستويات كافة.

يذكر أن "الطياري" يعد أحد الكفاءات التي تدرجت في الديوان بجميع فروعه، حيث أسس فرع ديوان المراقبة العامة بتبوك، قبل أن يصبح مديرًا له.