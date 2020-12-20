"الصحة": تسجيل 162 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020، تسجيل 162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 361010 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 351878 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 10 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6122 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3010 والحالات الحرجة 416 حالة.