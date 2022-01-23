باكستان تطلب من إيران المساعدة باعتقال 3 مشتبه بهم بقتل دبلوماسي سعودي

أفادت صحيفة باكستانية، أن إسلام آباد طلبت من طهران المساعدة باعتقال 3 مشتبه بهم بقتل دبلوماسي سعودي.
وقالت الصحيفة، إن المخابرات توصلت لخيوط مثمرة لتواجد المشتبه بهم في إيران، وأن المشتبه بهم الـ 3 تورطوا بقتل الدبلوماسي السعودي وأنشطة إرهابية، والثلاثة يختبئون في إيران ولا يمكن اعتقالهم دون تعاون طهران وهم: علي مستحسن ورضا إمام وسيد أحمد.
وأضافت الصحيفة الباكستانية، أنه تم إصدار نشرة حمراء لاعتقال المشتبه بهم باغتيال الدبلوماسي السعودي عام 2011 طبقاً لـ"العربية نت".
يختبئون في طهران.. وهذه أسماؤهم
أفادت صحيفة باكستانية، أن إسلام آباد طلبت من طهران المساعدة باعتقال 3 مشتبه بهم بقتل دبلوماسي سعودي.
وقالت الصحيفة، إن المخابرات توصلت لخيوط مثمرة لتواجد المشتبه بهم في إيران، وأن المشتبه بهم الـ 3 تورطوا بقتل الدبلوماسي السعودي وأنشطة إرهابية، والثلاثة يختبئون في إيران ولا يمكن اعتقالهم دون تعاون طهران وهم: علي مستحسن ورضا إمام وسيد أحمد.
وأضافت الصحيفة الباكستانية، أنه تم إصدار نشرة حمراء لاعتقال المشتبه بهم باغتيال الدبلوماسي السعودي عام 2011 طبقاً لـ"العربية نت".