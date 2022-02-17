مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12476.54 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال لـ218 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 18.68 نقطة ليقفل عند مستوى 12476.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.



وبلغت الأسهم المتداولة 218 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 490 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات: جاهز، وحديد وطني، وأسمنت الرياض، وسمو؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم: شركات غار، والوسائل الصناعية والحاسوب، وآيكتك، وإنماء الروابي؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.36% و6.54%.



فيما كانت أسهم شركات: الوسائل الصناعية، وحديد وطني، وألف ميم ياء، وجروب فايف، وجاز؛ الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الوسائل الصناعية، وجاهز، وحديد وطني، وألف ميم ياء، وآيكتك؛ الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 58.93 نقطة ليقفل عند مستوى 25228.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 86 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.2 مليون سهم تقاسمتها 3,723 صفقات.