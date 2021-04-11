بالصور .. "الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج هدية خادم الحرمين من التمور وبرنامج تفطير الصائمين في السنغال

"فيصلي" أشادت بدور السعودية الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والدفاع عن قضاياهم

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في داكار برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، بمقر دار سكن السفير السعودي بالعاصمة دكار.



وفي التفاصيل، حضر مراسم التدشين القائم بالأعمال في داكار يوسف جزار، وبندر الفيفي رئيس الشؤون القنصلية، والأمين العام لوزارة التطوير للشؤون الاجتماعية السيدة/ كولي راشيل فيصلي، والملحق الديني بالسفارة هزاع مليح المطيري.



وبهذه المناسبة أكد القائم بأعمال السفارة السعودية لدى دكار أن البرنامجَيْن يعدان لبنة من لبنات الخير والبركة التي يتعاهد بها خادم الحرمين الشريفين إخوانه في جميع الأوقات، خاصة شهر رمضان المبارك. منوهًا بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وفق منظومة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية.



من جانبها، أشادت الأمين العام لوزارة التطوير للشؤون الاجتماعية، السيدة كولي راشيل فيصلي، بالجهود التي تقدمها السعودية في المجال الإسلامي، ودعم المشاريع الرمضانية التي تقوي أواصر المحبة بين المسلمين في الشهر الفضيل، مشيدة بدور السعودية الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، والدفاع عن قضاياهم.



وفي ختام مراسم التدشين التي حضرها بعض وسائل الإعلام والقناة الرسمية للتلفزيون السنغالي تم توزيع التمور وسلال التفطير على عدد من المستفيدين من البرنامج، والتُقطت الصور التذكارية لهذه المناسبة.