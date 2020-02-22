"الشاطئ" توقع اتفاقية مع "طيبة" لتشغيل مطار المدينة المنورة

ضمن تشغيلها لمطارات المملكة في أعمال النقل السطحي

أبرمت شركة "طيبة" المشغلة لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات.

وتقدم أعمال الشاطئ لخدمات المطارات، بموجب الاتفاقية، خدمة النقل السطحي لكل شركات الطيران الوطنية والأجنبية العاملة بالمطار، حرصًا منها على تقديم أفضل الخدمات لضيوف "طيبة" الطيبة من زوار ومعتمرين.

وقال رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات، إبراهيم يحيى مريع: إن المؤسسة ستؤمن وتشغل عدداً كبيراً من الحافلات الحديثة لنقل الركاب مع تأمين حافلات خاصة بركاب الدرجة الأولى، ودرجة رجال الأعمال.

كما تؤمّن صوالين طبية لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة داخل ساحات المطار، وتؤمّن العمالة والعاملات المدربات على خدمة هذه الفئة من الركاب داخل صالات القدوم والمغادرة، بواسطة الكراسي المتحركة مع خدمة نقل الملاحين داخل الساحة.

وأضاف: الاتفاقية تسهم في انخراط عدد كبير من الموظفين السعوديين من الجنسين بعد تدريبهم التدريب الجيد على كيفية التعامل مع الركاب وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد أن المؤسسة بموجب عقد الشراكة الاستراتيجي مع شركة طيبة المشغلة للمطار، سوف تحرص على تقديم الخدمة بالمستويات، وحسب المعايير الدولية مع تطبيق معايير السلامة، بموجب الأدلة التشغيلية الدولية.

يأتي ذلك، للخبرات المتراكمة لدى مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات في صناعة النقل الجوي، وهي من المؤسسات الوطنية التي ترتبط بعقود شراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للطيران المدني في كثير من الأنشطة الحيوية داخل ساحات المطارات الدولية والداخلية وخارجها، ومنها النقل السطحي لعدد كبير من مطارات المملكة.