الأحد المقبل.. تطبيق الدوام الشتوي بتعليم الرياض والحصة الأولى 7:30 صباحاً

بجميع المدارس المتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية وفق تعميم "الوهيبي"

قررت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تطبيق الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي 1443 لجميع المدارس (المتوسطة والثانوية) الحكومية والأهلية اعتباراً من الأحد المقبل 8 جمادى الأولى الموافق 12 / 12 / 2021.

وبحسب تعميم وجّهه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، لجميع الادارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية، سيكون الدوام وفق التالي: الحضور الساعة 7:15 صباحاً، وبداية الحصة الأولى ‏الـ 7:30 صباحاً.