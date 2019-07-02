الوحدة يوقع مع أفضل مدرب في كرواتيا

الجهاز الفني المساعد ضم المحياني

أعلن فريق الوحدة، التعاقد مع المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش، ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل.

ويحمل سفيتانوفيتش سجلاً تدريبيًا حافلاً في كرواتيا، حيث حصل العام الماضي على لقب أفضل مدرب في كرواتيا، بعد تحقيق لقب الدوري مع نادي دينمو زغرب.

وضمت إدارة الوحدة عيسى المحياني إلى الجهاز الفني الجديد كمساعد ثانٍ للمدرب الكرواتي سفيتانوفيتش.