"الإرياني": تفخيخ الحوثيين الزوارق يهدِّد خطوط الملاحة الدولية

طالب المجتمع الدولي بأهمية ردعها وتصنيف الحوثي منظمة إرهابية

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الأعمال الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تهدِّد خطوط الملاحة الدولية، وتؤكد أهمية ردعها وتصنيفها منظمة إرهابية، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، أوضح "الإرياني" أن استمرار الميليشيات في إنتاج وتصنيع الزوارق المتفجرة، واستخدام ميناء الحديدة لهذه الغاية، يؤكد استغلالها اتفاق السويد لتنفيذ أنشطتها، وتهديد المصالح الدولية تنفيذًا للأجندة الإيرانية‏.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثَين الأممي والأمريكي بإدانة أنشطتها، والقيام بمسؤولياتهم في حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أمس الأربعاء تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة، مؤكدًا تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع، تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.

وقال التحالف في بيان إن جهوده أسهمت في حماية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب، مضيفًا: "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

يُذكر أن السعودية كانت قد أعلنت عبر وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في 22 مارس الفائت، مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن.

وأوضح ابن فرحان في حينه أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف بأن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة، وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيُسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".