الحدود الشمالية.. ضبط 45 شخصاً في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

تمّ اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً

صرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس؛ بأن الجهات الأمنية المختصّة، ضبطت (45) شخصاً في أحد المنازل، في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتمّ اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق الداعي، وكل مَن حضر التجمُّع محل المخالفة.