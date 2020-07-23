مصر تسجِّل 667 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة

ارتفع إجمالي المصابين إلى 89745 بينهم 30075 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الأربعاء تسجيل 667 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و41 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 602 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أمس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 89745 حالة، من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.