شاهد.. تشققات تهدد حياة المسافرين على الطريق الدولي "أبها -الطائف"

تنتشر التشققات والحفر على سطح الطريق الدولي "أبها- الطائف"، وتحديدًا بمركز البشائر، شمال منطقة عسير، مما يهدد بإلحاق اﻷضرار بمركبات عابري الطريق من المسافرين؛ خصوصًا في أوقات الليل.

وفي جولة ميدانية ،اليوم، وثّقت عدسة "سبق"، تهالك الطبقة الإسفلتية للطريق الدولي الذي يمرّ بمركز البشائر التابع لمحافظة بلقرن، حتى أصبح مصدر خطر لمرتاديه.