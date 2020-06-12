الشيخ "المصلح" يتماثل للشفاء بعد إصابته بـ"كورونا".. ويوصي: الزموا بيوتكم

ما زال يرقد في العزل الصحي بالمستشفى لتلقي الرعاية الطبية

طمأن "شاكر" نجل الشيخ الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ الجميع بأن والده يتماثل للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن وضعه الصحي مستقر.

وقال نجل الشيخ عبدالله المصلح، لقناة "الرسالة" عن تفاصيل إصابة والده بالمرض، متوقعًا أن يكون قد التقط العدوى بالفيروس في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة خلال صلاته الجمعة الماضية.

وأضاف: "خرج والدي من المسجد النبوي وتوجه إلى جدة يوم السبت، ويوم الأحد بدأت معه أعراض حرارة، ويوم الاثنين مساء ارتفعت لديه درجة الحرارة وذهبنا للمستشفى، وتأكدت بعد إجراء الفحوصات صباح يوم الثلاثاء إصابته بالفيروس"، مشيرًا إلى أنه يرقد حاليًّا في العزل الصحي بالمستشفى.

وكان "محمد" نجل الشيخ المصلح، كتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تقبل الله دعاءكم، ظهرت إصابة الوالد بفيروس كورونا"، طالبًا الدعاء له بظهر الغيب ونشر مقطع فيديو للشيخ يوصي من خلاله بالبقاء في المنازل، وأن تكون دور خير ونور وعبادة.

وقال "المصلح" في مقطع الفيديو: "الزموا بيوتكم وعودوا إلى كتاب ربكم فتدارسوه"، داعيًا لتفقد من حولنا والتواصل مع الأرحام الأقارب بوسائل التواصل الحديثة.

ونشرت قناة "اقرأ" عبر حسابها بتويتر، تغريدة تطمئن فيها متابعيها على وضع الشيخ المصلح، قائلة فيها: "نبشر محبي الشيخ عبدالله المصلح بأنه يتماثل للشفاء بحمد الله وفضله من مرض كورونا، ووضعه الصحي مستقر، ويطلب الشيخ من محبيه الدعاء له ولجميع المصابين بالصحة والشفاء، وباسم العاملين في قنوات اقرأ نرفع أكفَّ الدعاء لله عز وجل بأن يمنَّ عليه وعلى سائر المرضى بالصحة، وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقمًا".