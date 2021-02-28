الولايات المتحدة تسجل 69,876 إصابة جديدة بكورونا

العدد الإجمالي بلغ 28,355,420 حالة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 69,876 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 1,828 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية إلى السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 28,355,420 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 510,777.