الولايات المتحدة تسجل 69,876 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 69,876 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 1,828 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية إلى السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 28,355,420 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 510,777.
العدد الإجمالي بلغ 28,355,420 حالة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 69,876 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 1,828 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية إلى السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 28,355,420 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 510,777.