اجتماع طارئ لـ"التعاون الإسلامي" لبحث الموقف من "صفقة القرن"

غدًا الاثنين.. بمقر الأمانة العامة بجدة

تعقد منظمة التعاون الإسلامي غدًا الاثنين، اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمقرها في جدة، لبحث موقف المنظمة من "صفقة القرن".

جاء ذلك في تغريدة نشرتها المنظمة على حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت فيها: "تعقد الأمانة العامة #لمنظمة_التعاون_الإسلامي، في مقرها بجدة، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى #وزراء_خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، غدًا الاثنين، 03 فبراير 2020 بمقر الأمانة العامة".

وتابعت المنظمة: "يبحث الاجتماع موقف المنظمة في ضوء ما تشهده القضية #الفلسطينية والقدس الشريف عقب إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام في 28 يناير الماضي."

وجددت المنظمة التأكيد على موقفها المبدئي ودعمها للشعب الفلسطيني في نضاله حتى يتمكن من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.