سامي: إدارات نادي الهلال فوق الشبهات.. وهذه قصة الـ170 مليونًا المختفية

فنَّد سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السابق، قصة مبلغ الـ170 مليون ريال التي لم تُعلم أين صُرفت في نادي الهلال بعد توليه رئاسة النادي، وقال في حديث عبر تويتر ردًّا على أسئلة عدد من المغردين في حوار مفتوح: "أود توضيح موضوع الـ١٧٠ مليونًا، وهي كالآتي: الموضوع طُرح في برنامج تلفزيوني، تم فيه استضافة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، وكنت موجودًا في البرنامج نفسه، وكان مطلوبًا من جميع رؤساء الأندية التدقيق في جميع القوائم المالية، ورفعها بشكل عاجل لهيئة الرياضة". وأضاف: "قبل انطلاق البرنامج التلفزيوني كنت في حديث جانبي تحت الهواء مع المستشار الذي عاتبني بقوله (سامي تأخرتوا علينا بالقوائم المالية. أغلب الأندية قدمتها. ننتظركم [بالعامية خلصونا]. وأجبت وقتها (نحتاج لوقت أكثر بسبب وجود مبلغ (170) مليونًا لم يدقق بشكل رسمي، وتخاطبنا مع شركتين للعمل بشكل متوازٍ للانتهاء من التدقيق والرفع لهيئة الرياضة)".

وزاد: "خلال البرنامج ذكر تركي آل الشيخ المعلومة بأنني قلت هناك 170 مليونًا لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة، وهذا الكلام حدث فعلاً". وأضاف: "هذا ما وصل للمتابعين وللوسط الرياضي وقتها، ولم يعد الوسط الرياضي يعرف ما تم بعد ذلك، وهو أن شركات التدقيق انتهت من أعمالها، ورفعت القوائم بشكل كامل وسليم لهيئة الرياضة، وأُغلق الموضوع الذي كان متابَعًا بشكل كبير ودقيق من الهيئة".

وأشار إلى أنه "عقب ذلك تم إنهاء تكليفي رئيسًا، ولا يحق لي الحديث عن أمر يتعلق بالنادي دون صفة رسمية. ولو كانت القضية وقتها ما زالت مفتوحة لتم إلقاء الضوء عليها من إدارة النادي الجديدة المكلفة التي تسلمت إدارة الدفة، وأيضًا لتم متابعة الموضوع من قِبل هيئة الرياضة، ولكن الموضوع كان منتهيًا للهيئة".

وحول إعفائه من منصبه قال: "أنا كنت رئيسًا مكلفًا، وقرار الإعفاء صدر من القيادة الرياضية التي ترى الحاجة لوجودي في مكان آخر، ومن يملك قرار التكليف يملك قرار الإعفاء. وإنني في النهاية، سواء في نادي الهلال أو أي موقع آخر، مستعد لخدمة رياضة الوطن".

وأردف: "أنا حاليًا ليس لي أي ارتباط بالعمل الرياضي، وهذا أمر واضح؛ إذ إن القيادة الرياضية تغيرت، وتولى منصب رئيس هيئة الرياضة سمو الأمير عبدالعزيز خلفًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ".

وحول علاقته بمدرب الهلال السابق البرتغالي جيسوس قال: "أصبح صديقًا شخصيًّا لي، ووقت نهائي بطولة كأس زايد بين الهلال والنجم الساحلي التقيته مصادفة؛ لأنه كان مدعوًّا للمباراة. هذا كل ما حدث".

وعن رحيل المحترف السوري عمر خربين في فترة الانتقالات الشتوية قال: "جيسوس كان يريد عمر خربين رغم تألق ريفاس، لكن عمر بسبب كأس آسيا مع المنتخب أراد الرحيل للمشاركة أساسيًّا، وهذا من حق اللاعب. للتوضيح: لو أن خيسوس لا يرغب في خربين لرحل خربين في الفترة الصيفية، ولكن خيسوس أصر على بقاءه حتى الفترة الشتوية، وأوضح وقتها خيسوس أنه لن يمانع في الاستغناء عنه في الفترة الشتوية، وخصوصًا أن عمر خربين كان لديه فرصة الانتقال بسهولة لكثرة العروض له بوصفه لاعبًا متميزًا". وأضاف: "باختصار، خربين أراد اللعب أساسيًّا، وهذا من حقه، والمدرب من حقه أن يضع التشكيلة التي يرغب بها. لعدم القدرة على الوصول لحل بين خيسوس وخربين أوضح المدرب أنه لا يمانع في الاستغناء عنه، ولكن في الفترة الشتوية".

وأكد الجابر أنه مع قرار وجود 8 لاعبين محترفين قائلاً: "الدليل أن القرارات التي تم إعلانها في الموسم الماضي، ورغم تغيير القيادة الرياضية، ورحيل تركي آل الشيخ، وحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي، بقيت ناجحة، واستمر الدوري بالآلية نفسها التي كان منتظرًا أن تكون نسخة وحيدة".

وبيّن أن "ثبات الهلال لا يأتي من فراغ، ومن يحاكِ الهلال في آلية العمل والاحترافية يفُز بشرف منافسته، وهو أمر يحدده مدى إجادة الأندية في محاكاتها الزعيم. فهد بن نافل يقدم عملاً جيدًا، وأتمنى أن يتوج بالنجاح. أما عن رازفان فهو يسير بشكل مميز رغم بعض الملاحظات، لكن ما زلنا في بداية المسيرة، والبداية مميزة حتى الآن".