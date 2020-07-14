الصين تسجل خمس إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات

جميعها وافدة من الخارج

ذكرت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، أن الصين سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيس، الإثنين، مقابل ثماني حالات في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، إن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.

وأعلنت الصين أيضاً عن خمسة مرضى جدد دون أعراض، انخفاضاً من ستة في اليوم السابق.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيس للصين بلغ حتى يوم الإثنين 83605.