شاهد... نخلة "طيارة" تطرح إنتاجها من الرطب بالأفلاج

قبل بقية نخيل المحافظة بعشرين يوماً

بدأت بعض نخيل الأحمر (67 كم غرب الأفلاج) بطرح إنتاجها من الرطب، حيث بدأت نخلة "الطيارة" بجويفا الأحمر غرب الأفلاج، بطرح إنتاجها من الرطب، متقدمةً عن بقية نخيل المحافظة بعشرين يوماً.

وسميت نخلة الطيارة؛ لسرعة طرحها إنتاجها من الرطب سنوياً، وقبل بقية النخيل بالمحافظة.