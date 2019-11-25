"العمل" تنفي ما يتم تداوله حول إصدار لائحة جديدة لوحدات الحماية الأسرية

قالت: اللجوء لها متاح عند الحاجة ولا نجبر المرأة على الإقامة فيها

نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صحة ما يتم تداوله عن إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة.

وأوضحت الوزارة، أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة، ولا نجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحدات الحماية الأسرية دور الضيافة

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25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441 09:00 PM

قالت: اللجوء لها متاح عند الحاجة ولا نجبر المرأة على الإقامة فيها

"العمل" تنفي ما يتم تداوله حول إصدار لائحة جديدة لوحدات الحماية الأسرية

فهد الغبيوي

الرياض

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نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صحة ما يتم تداوله عن إصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة.

وأوضحت الوزارة، أن الأنظمة توفر خيار اللجوء لوحدات الحماية أو دور الضيافة عند الحاجة، ولا نجبر المرأة على الإقامة فيها في حال لم ترغب بذلك.

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