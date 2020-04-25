في ثاني أيام رمضان .. "الحصيني" يتوقع ارتفاعًا في درجات الحرارة بهذه المناطق

قال: تتراوح من"5" إلى"7" مئوية ومن الاثنين تصبح في منتصف الثلاثينات

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ ارتفاعًا في الحرارة العظمى ويتراوح من"5" إلى"7" درجات على القصيم والرياض والشرقية، متوقع أن تقترب الحرارة من "40" درجة مئوية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من الاثنين 1441/9/4هـ يطرأ تحسن في الحرارة لتصبح في منتصف الثلاثينات اليوم السبت يطرأ انخفاض على تبوك الشمالية والجوف وحائل.