وسط زيادة الطلب.. خام برنت يقترب من 80 دولاراً للبرميل

ارتفع الخام الأميركي 1.5 %.. أعلى سعر منذ يوليو

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، لليوم الخامس على التوالي، إذ يقترب خام برنت من 80 دولاراً للبرميل مدفوعاً بمخاوف بشأن المعروض، في وقت يزداد فيه الطلب ببعض مناطق العالم مع تخفيف إجراءات مكافحة جائحة كوفيد-19.

وارتفع خام برنت، بحلول الساعة 02:08 بتوقيت غرينتش، 1.14 دولار أو بنسبة 1.5 في المئة، ليصل إلى 79.23 دولار للبرميل، بعدما سجل الأسبوع الماضي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

كما ارتفع الخام الأميركي 1.11 أو 1.5 في المئة إلى 75.09 دولار للبرميل وهو أعلى سعر له منذ يوليو بعدما سجّل خامس زيادة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي.

وقالت "إيه.إن.زد" للأبحاث، في مذكرة "لا يزال نقص المعروض يؤدي إلى السحب من المخزونات في كل المناطق"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت أسعار النفط قد بلغت يوم الجمعة قمة 3 سنوات تقريباً وسط شح في الإمدادات.