"التقاعد" تصرف أكثر 6.8 مليار ريال كمعاشات لنوفمبر 2019م

عبر "سريع" في حسابات المتقاعدين والمستفيدين بمختلف بنوك المملكة

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم، أنها أودعت معاشات شهر نوفمبر 2019م، في حسابات المتقاعدين والمستفيدين.

وذكرت "التقاعد" أن جملة المعاشات التقاعدية مضافاً إليها بدل غلاء المعيشة لشهر نوفمبر 2019م بلغت أكثر من 6.8 مليار ريال صُرفت لنحو 973 ألف متقاعد ومستفيد.

يُشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بتحويل المعاشات التقاعدية عبر نظام "سريع" لجميع الحسابات البنكية للمتقاعدين والمستفيدين في مختلف البنوك العاملة في المملكة.