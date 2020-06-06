"تعليم مكة" توزع شهادات الثانوية على الطلاب والطالبات.. غدًا

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة توزيع شهادات الثانوية العامة على الخريجين والخريجات في ‎العاصمة المقدسة عبر البريد الإلكتروني، وبنسخة PDF، بدءًا من يوم غد الأحد.

وأشارت إلى أن بقية المحافظات التابعة لها تعليميًّا في (الكامل وبحرة والجموم) سيتم التسليم فيها عن طريق المدارس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تعليم مكة المكرمة

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06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 10:26 PM

"تعليم مكة" توزع شهادات الثانوية على الطلاب والطالبات.. غدًا

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة توزيع شهادات الثانوية العامة على الخريجين والخريجات في ‎العاصمة المقدسة عبر البريد الإلكتروني، وبنسخة PDF، بدءًا من يوم غد الأحد.

وأشارت إلى أن بقية المحافظات التابعة لها تعليميًّا في (الكامل وبحرة والجموم) سيتم التسليم فيها عن طريق المدارس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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