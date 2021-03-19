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جددت وقوفها وتضامنها مع المملكة ضد كل ما يمسّ أمنها واستقرارها

أفغانستان تدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة تكرير البترول بالرياض

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أدانت أفغانستان بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي تعرّضت له مصفاة تكرير البترول في الرياض بطائرات مسيرة.



وأكدت في بيان لها أن أفغانستان تدين جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف المملكة العربية السعودية والمدنيين والمنشآت المدنية.



وتجدد حكومة أفغانستان وقوفها وتضامنها مع المملكة ضد كل ما يمسّ أمنها واستقرارها.